Softtech 2026 Teknoloji Raporu dokuzuncu kez okuru ile buluştu

SOFTTECH 2026 Teknoloji Raporu, yapay zekânın kendi kendine öğrenen, karar alan ve eyleme geçen sistemlere dönüştüğü Agentic AI çağına ışık tutuyor. Raporda, teknolojilerin geleceğinden sektörlerdeki yapısal dönüşüme, insan-makine iş birliğinden inovasyonun yeni dinamiklerine uzanan geniş bir perspektifte ufuk açan bilgiler ve içgörüler paylaşılıyor. Türkiye'nin öncü teknoloji şirketlerinden Softtech, Agentic Yapay Zekâ (Agentic AI) odağıyla teknoloji dünyasının yönünü belirleyen küresel dinamikleri ele aldığı Softtech 2026 Teknoloji Raporu'nu yayımladı. Dokuzuncu kez okurla buluşan rapor, 3 ana temada, alanında yetkin 35 yazarın katkılarıyla eğitimden finansa, sanayiden sağlık ve enerjiye farklı sektörleri kapsayan, çok boyutlu bir yaklaşımla hazırlandı.

GÜÇLÜ BİR REFERANS

SOFTTECH Genel Müdürü M. Bülent Özçengel, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: "Agentic AI dönüşümünü; iş yapış biçimlerini, organizasyonları ve insanmakine ilişkisini kökten değiştirecek stratejik bir eşik olarak görüyoruz. Ancak bu dönüşümün kalıcı ve pozitif bir etki yaratabilmesi; insan ve yapay zekâ iş birliğini doğru tasarlamaya, otonomiyi güven, etik ve sorumlulukla dengeleyen yapılar inşa etmeye bağlı olacak. Bu yaklaşımla bu yıl raporumuzda Agentic AI'ı gerçek kullanım senaryoları, mimari yaklaşımlar ve organizasyonel etkileriyle birlikte inceledik. Böylece teknolojinin taşıdığı potansiyeli ve riskleri bir arada yönetmenin yeni yollarını okuyucularımızla buluşturduk. Türkçe olarak hazırlanan ender yayınlardan biri olan bu çalışmaya katkı sunan tüm yazarlarımıza, iş ortaklarımıza ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Raporumuzun teknolojinin geleceğini sorumlu ve bütüncül bir bakışla ele almak isteyen herkes için güçlü bir referans olacağına inanıyorum."

Timur Sırt