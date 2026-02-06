Türk Telekom’dan yapay zeka ve sağlıkta teknoloji desteği

Türk Telekom'un girişimlere sunduğu destek yalnızca sermaye ile sınırlı kalmıyor. Şirket, sahip olduğu fiber altyapı, bulut sistemleri, veri merkezleri ve Ar-Ge kabiliyetlerini girişimlerin kullanımına açarak, ürünlerin sahada test edilmesini ve ölçeklenmesini sağlıyor. Bu model, özellikle sağlık teknolojileri gibi yüksek regülasyonlu ve güvenlik hassasiyeti yüksek alanlarda girişimlerin pazara daha hızlı ve sağlam şekilde çıkmasına imkân tanıyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, Türk Telekom'u klasik bir yatırımcıdan ziyade stratejik iş ortağı konumuna taşıyor. Türk Telekom, 2026'da yapay zekâ destekli sağlık çözümlerini bireysel uygulamaların ötesine taşıyarak, hastaneler, sigorta sistemleri ve kamu sağlık altyapılarıyla entegre çalışan platformlara odaklanmayı planlıyor. Uzaktan hasta takibi, giyilebilir cihazlardan gelen verilerin analizi ve önleyici sağlık modelleri bu alanın temel başlıkları arasında. 5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçek zamanlı veri işleme gerektiren sağlık ve şehir teknolojilerinde yeni kullanım senaryoları hedefleniyor. Türk Telekom, 5G destekli akıllı ambulans sistemleri, uzaktan teşhis çözümleri ve düşük gecikmeli sağlık uygulamaları için girişimlerle iş birliklerini artırmayı planlıyor. 2026 vizyonunun bir diğer önemli ayağı ise veri güvenliği ve yerli teknoloji geliştirme. Sağlık verilerinin korunması, yapay zekâ modellerinin şeffaflığı ve yerli yazılım çözümleri, şirketin yatırım ve iş birliği kriterlerinde belirleyici olacak.

Timur Sırt