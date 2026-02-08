Türkiye genelinde farklı bölgelerde peş peşe kaydedilen depremler, vatandaşların fay hattı sorgulama araştırmalarını yeniden artırdı. Özellikle Ege Denizi ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından MTA güncel diri fay hattı haritası ve Türkiye deprem haritası 2026 sorgulama ekranı en çok aranan konular arasında yer aldı. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar resmi ve güncel haritaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Peki İzmir ve Ege'de riskli bölgeler neresi? Ege fay hattı...
MTA DİRİ FAY HARİTASI
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.
Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.