Haberler Yaşam EGE BÖLGESİ FAY HATTI! EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? DEPREM FAY HATTI SORGULAMA EGE BÖLGESİ FAY HATTI! EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? DEPREM FAY HATTI SORGULAMA Ege Bölgesi’nde son günlerde meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunu araştırıyor. MTA diri fay hattı haritası ve Türkiye deprem haritası 2026 sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Türkiye’de, özellikle kıyı kesimlerde yaşayanlar bulundukları bölgenin deprem riskini araştırmaya başladı. Peki fay hattı sorgulama nasıl yapılır, Ege Bölgesi’nde fay hattı nerelerden geçiyor? İşte yanıtı... HABER MERKEZİ









Türkiye genelinde farklı bölgelerde peş peşe kaydedilen depremler, vatandaşların fay hattı sorgulama araştırmalarını yeniden artırdı. Özellikle Ege Denizi ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından MTA güncel diri fay hattı haritası ve Türkiye deprem haritası 2026 sorgulama ekranı en çok aranan konular arasında yer aldı. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar resmi ve güncel haritaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Peki İzmir ve Ege'de riskli bölgeler neresi? Ege fay hattı...

MTA DİRİ FAY HARİTASI Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.