Üniversitede staj süresi uzuyor! İzmir dahil 7 ilde uygulama başlıyor

Mevcut sistemde 20–30 günle sınırlı olan stajların yerine, en az bir dönem sürecek uzun dönem staj uygulamaları hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeyle üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurması, mezuniyet sonrası istihdama katılım süresinin kısaltılması ve mesleki deneyimin artırılması hedefleniyor. Uygulama ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı yeni düzenlemeyle ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim 2 dönem staj uygulaması yapılacak.

4 yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim bir dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamanın ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacağını açıkladı.

"İŞ DÜNYASIYLA GÜÇLÜ BAĞ KURULACAK"

Özvar şöyle konuştu:

Öğrencilerin işyeri sözleşmelerine ilişkin kalite kriterlerini de açıkça belirledik. Öğrencilerin işletmelerde edineceği öğrenme kazanımları, üstleneceği görevler, değerlendirilme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususların sözleşmelerde yer almasını zorunlu hâle getirdik. Uygulamanın planlı ve etkin şekilde yürütülmesi için Yükseköğretim Kurulumuz ve üniversitelerimizde koordineli çalışan bir komisyon yapısı oluşturduk. Amacımız, öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, üretkenliği ve istihdamı önceleyen yeni bir yükseköğretim anlayışını kalıcı hâle getirmektir.

