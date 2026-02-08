Üniversitede staj süresi uzuyor! İzmir dahil 7 ilde uygulama başlıyor

"İŞ DÜNYASIYLA GÜÇLÜ BAĞ KURULACAK"

Özvar şöyle konuştu:

Öğrencilerin işyeri sözleşmelerine ilişkin kalite kriterlerini de açıkça belirledik. Öğrencilerin işletmelerde edineceği öğrenme kazanımları, üstleneceği görevler, değerlendirilme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususların sözleşmelerde yer almasını zorunlu hâle getirdik. Uygulamanın planlı ve etkin şekilde yürütülmesi için Yükseköğretim Kurulumuz ve üniversitelerimizde koordineli çalışan bir komisyon yapısı oluşturduk. Amacımız, öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, üretkenliği ve istihdamı önceleyen yeni bir yükseköğretim anlayışını kalıcı hâle getirmektir.