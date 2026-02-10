Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi şimdiden başladı! En çok o soruluyor...

ÇİÇEKÇİLER Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.
Hazırlıkların şubat ayı itibarıyla başladığını söyleyen Kösedağı, "Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül talep ediliyor. Tabii ki kırmızı gülün anlamı var ama bütün çiçekler bizim için güzel. Bu dönemde kırmızı gülün yanı sıra çardak güller, anastasyalar, renkli krizantemler de tercih ediliyor" diye konuştu.
Selçuk Kösedağı, mağazalarında ithal güllerin adetinin 300 ila 400 lira, yerli güllerin de 150 ila 200 lira aralığında satılacağı bilgisini vererek, fiyatların ürün boyutlarına göre değiştiğini de belirtti.