Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi şimdiden başladı! En çok o soruluyor...

Hazırlıkların şubat ayı itibarıyla başladığını söyleyen Kösedağı, "Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül talep ediliyor. Tabii ki kırmızı gülün anlamı var ama bütün çiçekler bizim için güzel. Bu dönemde kırmızı gülün yanı sıra çardak güller, anastasyalar, renkli krizantemler de tercih ediliyor" diye konuştu.