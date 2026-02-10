Haberler Yaşam Tütünle mücadelede hedef 1 milyon başvuru! 2025'te rekor kırıldı Tütünle mücadelede hedef 1 milyon başvuru! 2025'te rekor kırıldı HABER MERKEZİ









SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "9 Şubat Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla, bağımlılıkların Türkiye'de ve dünyada mücadele edilmesi gereken önemli halk sağlığı sorunları arasında yer aldığını söyledi.

Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinin de hastanelerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezleri bünyesinde etkin bir şekilde faaliyet sürdürdüğünü belirterek, "2025 yılında sigara bırakma konusunda rekor kırdık yaklaşık 300 bine yakın sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oldu.