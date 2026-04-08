Marketten almaya son! Evde taş gibi yoğurt yapmak artık mümkün: Kimsenin bilmediği 3 gizli püf noktası!

ISI DENGESİ VE DOĞRU SAKLAMA KOŞULLARI

Yoğurt mayalamada başarının anahtarı 40-45 derece arasındaki ideal sıcaklık. Süt bu sıcaklığa getirildikten sonra, fırın içi veya sıcak su dolu bir kap gibi korunaklı bir ortamda 6-8 saat bekletmek en iyi sonucu veriyor.

Mayalama tamamlandıktan sonra yoğurdu buzdolabında ve cam kavanozlarda saklamak hem raf ömrünü uzatıyor hem de sağlıklı bir yöntem sunuyor.