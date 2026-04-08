Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılıktan o isme itiraz

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında, elde edilen deliller ve ihbarlar doğrultusunda şüphelilerin suça iştirak ettiği belirlendi. Dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında şarkıcı Simge Sağın'ın da bulunduğu, oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Melek Mosso, şarkıcı Deha Bilimler, Şarkıcı Mustafa Ceceli, şarkıcı Ersay Üner, şarkıcı Bengü Erden, Milli Binici ve Tasarımcı Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Türk DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan bulunuyor.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde sevgilisinin çantasında esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Dün Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Bengü Erden ve milli binici ve tasarımcı Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu serbest brakıldı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra şüpheliler şarkıcı Melek Mosso, Simge Sağın ve yapımcı İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden şarkıcı Melek Mosso ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Simge Sağın ve yapımcı İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol ile serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan ve adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakılan şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol uygulanmamasına itiraz ederek, yeniden değerlendirme yapılması talebiyle dosyayı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.