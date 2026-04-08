Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılıktan o isme itiraz

6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI Dün Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Bengü Erden ve milli binici ve tasarımcı Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu serbest brakıldı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra şüpheliler şarkıcı Melek Mosso, Simge Sağın ve yapımcı İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden şarkıcı Melek Mosso ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Simge Sağın ve yapımcı İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol ile serbest bırakıldı.