Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

İSTANBUL'DA Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Kent AŞ görevlilerinin, yapı ruhsatı verilme sürecinde yetkileri olmamasına rağmen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileriyle birlikte çalıştığı tespit edildi.

VALİZDE PARA BULUNDU

KAPALI devre bir iletişim ağı üzerinden, ada-parsel bazlı renklendirmeler yapılarak Excel tablosu oluşturulduğu ve bu renklendirme yöntemine göre yapı ruhsatı verilip verilmeyeceği konusunda görevlilere talimat verildiği belirlendi. Excel listesinde yer alan ada ve parsellerin bulunduğu satırların mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu renklerle ayrıldığı; mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşme gerçekleştirildiğini ifade ettiği tespit edildi. Bu renklendirmelere göre yapı ruhsatlarının verildiği, iskan ruhsatlarında sorumluluk Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde olmasına rağmen kararların Kent AŞ Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı belirlendi. Bu toplantılara, iskan ruhsatını onaylayan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında belirlenen 30 adreste yapılan aramalarda, valiz içerisinde bulunan 4 milyon 500 bin lira ile soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.