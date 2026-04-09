APP PLAKA'DA YENİ KARAR! | Resmi Gazete'de yayımlandı: APP Plaka değişimi ücretsiz mi?

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan ve "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından yönetmelikte belirtilen ölçü veya niteliklere uygun olmayan plaka basılması durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacak? İşte detaylar…
APP PLAKA İLE İLGİLİ YENİ KARAR
Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle, Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'in 31. maddesine yeni bir fıkra eklendi. Bu düzenleme, APP görünümlü plakalar konusunda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)'un sorumluluklarını netleştiriyor.
Yeni düzenlemeye göre, TŞOF damga ve mühürlü olmasına rağmen yönetmeliğe uygun olmayan ve kendisine bağlı birimlerce basılan plakaları değiştirecek. Trafik ekiplerinin tespit ettiği bu plakaların değişimi için araç sahibinden ücret talep edilmeyecek ve sahibin başvuru yapmasına gerek kalmayacak.
Ayrıca, TŞOF'a 2027 yılı Ocak ayına kadar yeni plaka kalıplarını gönderme yükümlülüğü getirildi. Bu tarihten önce basılan damgalı ve mühürlü plakalar ise geçerli sayılacak. Yetkili kuruluşlar tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme de 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.
PLAKALARDA YENİ GÜVENLİK UNSURLARI
Yeni plaka düzenlemesine göre plakalar üzerinde ay-yıldız simgesi, TR ibaresi, karekod ve 12 haneli seri numarası bulunması zorunlu olacak. Standart dışı veya sahte plakalar için cezalar ciddi şekilde artırıldı:
Okunabilirliği kasıtlı olarak zorlaştırılan plakalar için 140 bin TL'ye kadar para cezası ve aracın trafikten men edilmesi.
İhlalin tekrarlanması halinde yaptırımlar artarken, bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası da uygulanabilecek.