APP PLAKA'DA YENİ KARAR! | Resmi Gazete'de yayımlandı: APP Plaka değişimi ücretsiz mi?

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan ve "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından yönetmelikte belirtilen ölçü veya niteliklere uygun olmayan plaka basılması durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacak? İşte detaylar…

APP PLAKA İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle, Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'in 31. maddesine yeni bir fıkra eklendi. Bu düzenleme, APP görünümlü plakalar konusunda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)'un sorumluluklarını netleştiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, TŞOF damga ve mühürlü olmasına rağmen yönetmeliğe uygun olmayan ve kendisine bağlı birimlerce basılan plakaları değiştirecek. Trafik ekiplerinin tespit ettiği bu plakaların değişimi için araç sahibinden ücret talep edilmeyecek ve sahibin başvuru yapmasına gerek kalmayacak.