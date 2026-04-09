Bursa’da skandal görüntü! Önce anlaşamadılar sonra birbirine girdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, daha önce anlaşmazlık yaşayan iki genç kız, karşılaştıkları yaşıtıyla saç saça kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'nde yaşandı. İki genç kız, Eskişehir'deki bir kavgada kendilerini ihbar ettiği iddia edilen yaşıtıyla karşılaştı ve aralarında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Daha sonra genç kızlar olay yerinden ayrıldı.