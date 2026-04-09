Haberler Yaşam Ünlü komedyen, Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı

Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
