Leyla Aydemir davasında şok gelişme! Anne hakkında o karar

Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, dosyayla ilgili kararın esastan bozulması talebiyle Yargıtay'a müracaat etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Erdoğan Tunç'un itirazlarını haklı görüp dosyanın bozulmasını istedi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle dosyası bozdu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı. 16 Ocak'ta yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar amca Yusuf Aydemir ile A.A., Y.A., B.D., H.D., M.A.A. katılırken, M.A. ise Kocaeli'den SEGBİS ile salona bağlandı. Tanıkların da ifadelerin tamamlanmasının ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, amca Yusuf Aydemir hakkında 'öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesinin varlığı' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Mahkeme diğer sanıkların tutuksuz yargılanmaları kararını aldı.

'KIZ KİLERDEYDİ' ŞEKLİNDE KONUŞTUĞUM İDDİALARI ASILSIZDIR

Mahkemede, ses kaydında 'Kız kilerdeydi' ifadelerini söylediği iddia edilen AFAD çalışanı Ahmet Erdoğan, şahit olarak dinlendi. Olay günü Ardahan'da görevde olduğunu ve veri hazırlama kontrol içinde çalıştığını belirten Ahmet Erdoğan, "Kayıp gününde görevli değildim. İddia edilen ses kaydındaki kişi ben değilim. Muhammed Erdoğan kurum arkadaşım. Aynı odada çalışıyoruz. Kendisiyle konuştuğumuz ses kaydı bana ait. Muhammet'le aramızda hiçbir husumet yok. Üzerime atılan 'kız kilerdeydi' şeklinde konuştuğum iddiaları asılsızdır. Ben aramaya katılmadım. Köyden veya aileden kimseyle görüşmedim, kimseyi tanımıyorum" diye konuştu.

'ÜZERİME ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM'

Davanın tek tutuklu sanığı Yusuf Aydemir, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, "Bana Leyla'nın bulunduğunu söylediler. Herkes o tarafa doğru gidiyordu. Ben de dereye doğru gittim. Jandarmaya 'Leyla sağ mı? diye sordum, öldüğünü söylediler. Ağrı merkeze geldim telefonum bozuktu. Tamire verdim. Tuşlu telefon kullandım. İnternetim o tarihler arasında o yüzden kapalıydı. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum suçsuzum" dedi.

Tutuksuz sanıklardan A.A. beraatini isterken, B.D., davayla ilgili söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti. 18 ay cezaevinde kaldığını ve mağdur olduğunu söyleyen M.A.A. ise mağdur olduğunu ve beraatini istediğini belirtti.

Avukatların savunmalarının ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Yusuf Aydemir ile ilgili kuvvetli şüphenin devam etmesi, kaçma ve delil karartma şüphesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in ifadesinin davanın seyrini değiştirebileceği ihtimaline karşı bir sonraki duruşmaya kolluk kuvvetleri tarafından getirilmesi kararını da aldı. Bu arada anne Şükran Aydemir, olayın başından itibaren avukatlığını yapan Erdoğan Tunç'u azletmişti.