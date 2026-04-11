AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI | AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı mı? AÖF sistemine giriş yaparak sorgulanacak olan AÖF sınav sonuçları için gözler sorgulama ekranında. İşte AÖF sınavları ile ilgili tüm detaylar.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirler:
AÖF Öğrenci Otomasyonu (aof.anadolu.edu.tr) adresine giriş yapın.
E-devlet şifresi veya öğrenci bilgileriyle sisteme login olun.
"Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak notlarınızı görüntüleyin.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Vize sınavlarının ardından öğrenciler final (dönem sonu) sınavları için hazırlıklara başlayacak. Akademik takvime göre AÖF Bahar Dönemi final sınav tarihleri şu şekildedir:
Sınav Tarihi: 9-10 Mayıs 2026
Sabah Oturumu: Saat 09.30
Öğleden Sonra Oturumu: Saat 14.00
Not: Sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce öğrenci otomasyonu üzerinden erişime açılması beklenmektedir.