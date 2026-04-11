Kayıp turistin yeri dron ile bulundu

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde 2 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alman turisti jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda sağ olarak bulundu. Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde 8 Nisan 2026 tarihinde kaybolan Nowroth Klaus Hors isimli 90 yaşındaki turist için Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında turistin yerini bulmak için dronlar kullanıldı ve kayıp turist, Manavgat ilçesi Kısalar mevkiinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun kontrol altına alınması amacıyla hastaneye sevk edilen turistin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.