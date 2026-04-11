Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Fikret Orman, Mustafa Ceceli ve Hakan Sabancı’nın test sonucu çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları çıktı.
TEST SONUÇLARI ÇIKTI
Sonuçlara göre, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın vücudunda kokain ve esrar maddesi tespit edilmedi.
ÇELİKKOL, CECELİ VE ŞENCAN'IN TESTLERİ POZİTİF
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu.
FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF
Öte yandan, Fikret Orman ile Burak Elmas'ın test sonuçları ise negatif çıktı
İLAÇ ETKEN MADDESİNE RASTLANDI
Hande Erçel'in idrar analizinde ilaç etken maddesi olarak morfin, kodein ve metabolitleri maddesine rastlandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Mart'ta "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini, zanlıların yakalanması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirilmişti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:
"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."
Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.
Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı "yurt dışı çıkış yasağı", Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.
Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari'nin tutuklanmasına, Tuğçe Özbudak hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Hakimlik, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında da talep doğrultusuna adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.