Arabada oturan sevgililere maskeli gaspçı şoku

Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde 5 Nisan gecesi saat 01:10 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 27 yaşındaki H.Y. ile kız arkadaşı park halindeki araçlarının içinde oturup sohbet ediyorlardı. O sırada aracın şoför tarafından yüzü maskeli, kafası şapkalı elinde eldiven ve silah olan biri geldi. Silahın kabzası ile aracın camına vurup içeridekilere inin dedi. Neye uğradığını bilemeyen çift korkuyla araçtan indi. Gaspçı araca binip hızla Şile yolu istikametine doğru kaçtı.

"KİMSEYLE HUSUMETİM YOK"

Kız arkadaşıyla sokak ortasında kala kalan genç hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekiplere; "aracının içinde oturdukları esnada maskeli bir erkek şahsın cama vurduğunu, silah göstererek kendilerini araçtan indirdiğini, daha sonra araca binerek Şile Oto Yoluna doğru kaçtığını, şahsı tanımadığını, şüphelendiği veya husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını söyledi.

SAHTE PLAKA İLE YAKALANDI

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Çevredeki tüm kameralar incelendi. Görüş açıları kısıtlı olan kameralardan elde edilen bilgiler ışığında araç Ümraniye'de bir adreste tespit edildi. Sahte plaka takılı aracın olduğu güzergahta çalışma yapan Gasp Büro ekipleri şüpheli İ.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ARAÇTA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapınca Glock marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 4 adet 9 mm çapında fişek ile şahsın olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet siyah cerrahi maske ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden galericilik yaptığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli İsmail Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.