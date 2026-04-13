Bakanlık duyurdu: Yasak 15 Nisan'da başlıyor Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı döneminin, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da başlayıp, 31 Ağustos' kadar devam edeceği bildirildi. Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçı tekneleri için avcılığın dönem boyunca serbest olacağı belirtildi.









Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar dikkate alınarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında, deniz ekosisteminin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Teknolojik gelişmeler balıkçılık sektörüne önemli katkılar sağlarken, bilinçsiz ve aşırı avcılık denizlerdeki biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Bu nedenle uygulanan av yasakları, su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı döneminin, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da başlayacağı bildirildi. Yasağın, 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Bakanlık tarafından getirilen kurallara uyulması şartıyla, av yasağının başladığı 15 Nisan itibarıyla gırgır ve trol teknelerinin Türk kara suları dışındaki uluslararası sularda avcılık faaliyetine devam edebileceği de belirtildi. BELİRLİ TÜRLER İÇİN UYGULANAN YASAKLAR

6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ doğrultusunda uygulanacak tür bazlı av yasakları ise şöyle: (Kalkan: 15 Nisan- 15 Haziran, karides: 15 Nisan- 31 Ağustos (uzatma ağları hariç), akivades, kidonya, kum şırlanı, deniztarağı ve istiridye: 15 Nisan- 31 Ağustos, lambuka, akya ve sarıkuyruk: 15 Nisan- 15 Mayıs, denizpatlıcanı: 1 Mayıs- 31 Ekim, ahtapot: 15 Nisan- 31 Ekim, mavi yengeç: 1 Mayıs- 30 Eylül"