Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman, nerede? Bilet fiyatları ne kadar?

İlk kez Türkiye'deki hayranları ile buluşmaya hazırlanan Zara Larsson'ın İstanbul konseri için heyecan dorukta. Hit parçaları ile kendine hayran bırakan Zara Larsson'ın İstanbul konseri ne zaman olacak? Konser nerede ve bilet fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar...
ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?
Dünya starı Zara Larsson, 9 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Konser, doğa ile müziğin iç içe geçtiği Bonus Parkorman sahnesinde gerçekleşecek.
"Pozitif Vibrations" kapsamında düzenlenecek olan bu etkinlik, sanatçının Türkiye'deki ilk geniş kapsamlı performansı olma özelliğini taşıyor.
BİLETLER SATIŞTA MI?
Zara Larsson hayranlarının en çok merak ettiği bilet satış tarihi açıklandı. Konser biletleri, 13 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) saat 10:30 itibarıyla genel satışa sunuldu.
ZARA LARSSON KONSERİ BİLET FİYATLARI
Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte avantajlı dönem fiyatları belli oldu:
Avavtajlı Dönem
Genel Alan - 2600.00 TL
Sahne Önü - 5000.00 TL