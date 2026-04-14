1,5 milyon sahte hap ele geçirildi

İstanbul'da bir imalathaneye düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Operasyonda 1,5 milyon sahte hap ile yaklaşık 10 milyon sahte hap üretimine yetecek miktarda ham madde ele geçirildi. Soruşturma aşamasında yakalanan şüphelilerden 1'i yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca emniyetten serbest bırakıldı. Diğer zanlının ise "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak veya satmak" tan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi