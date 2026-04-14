Denizlerde özel av yasak tarihleri belli oldu! İşte o liste...

STOK TESPİTİ YAPILMASI ZORUNLU



Yasak dönemi boyunca avlanması yasaklanan ürünlerin satışı, nakli ve işlenmesi yasak kapsamında tutulacak. Yasak başlamadan önce avlanan ve stoklarında ürün bulunan işletmecilerin, yasağın başlamasını takip eden ilk 24 saat içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmaları gerekiyor. Stok tespiti yapılmayan veya izin alınmayan ürünlerin satışı ve ihracatı gerçekleştirilemeyecek.

GELENEKSEL BALIKÇILIK DEVAM EDECEK



Endüstriyel avcılığa getirilen kısıtlamalara karşın, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar yasağın dışında tutuldu. Tebliğ hükümlerine uymak kaydıyla, uzatma ağları ve çapari gibi yöntemlerle avcılık yapan balıkçılar sezon boyunca faaliyetlerine devam edebilecek.