Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken gelişme: Yakalama kararı çıktı!

Tunceli 'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili dosya 6 yıl sonra açılırken, yeni bir gelişme yaşandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILMASI BEKLENİYOR

Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.

Umut Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD'ye gittiği öğrenildi.

Soruşturuma kapsamında basına yansıyan bilgilerde 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdiği biliniyordu.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Şüpheli Umut Altaş'ın bu nottan birkaç ay sonra yurt dışına çıkması ve ardından bir daha Türkiye'ye geri dönmemesi dikkat çekti.