Karanlık ağlara büyük darbe

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, 7-12 Nisan'da 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara, 1329 ekip, 3 bin 322 personel, 16 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u hakimliklerce tutuklandı, 115'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İZMİR'DE DE BASKIN YAPILDI

Ekipler, İstanbul'da 174 kilo 750 gram skunk, 13 kilo 70 gram metamfetamin ve 72 bin 300 uyuşturucu hapa el koydu. Van'da 68 kilo 200 gram skunk ve 14 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Osmaniye'de 48 kilo 750 gram metamfetamin, Sivas'ta 27 kilogram metamfetamin ile 28 bin 56 sentetik ecza, İzmir'de 24 kilo 626 gram esrar, 16 kilo 500 gram skunk, 259 bin 196 sentetik ecza ve 101 bin 520 uyuşturucu hapa el konuldu. Polis, Batman'da 24 kilo 600 gram metamfetamin, Diyarbakır'da 17 kilo 400 gram skunk, Antalya'da 17 kilo 20 gram skunk, Bursa'da 15 kilo esrar ve 14 kilo 630 gram skunk, Düzce'de 11 kilo 830 gram skunk, Çorum'da 249 bin 473 sentetik ecza, Ankara'da 169 bin 664 sentetik ecza, Uşak'ta 73 bin 740 sentetik ecza ve Konya'da 60 bin 536 sentetik ecza ele geçirdi.

JANDARMA EKİPLERI İKİ ECZANEYİ ARADI

Antalya'nın Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde Jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda, 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi, suça konu malzemelerin şüpheliler ile yakalanmalarının sağlanması maksadıyla; saha araştırmaları ve analizler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. 1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerin; maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla, renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlı şahıslara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.