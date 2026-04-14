Maden işçilerinin kazasında 2 kişi öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Mustafa Özdemir yönetimindeki maden işçilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde minibüsteki Hamza Günay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü ve 11 kişi Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yücel de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 10 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.