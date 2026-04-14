Son 140 yılın en güçlüsü: Süper El Nino sıcakları geliyor SEBAHATTİN ALP









Dünya genelinde meteoroloji istasyonları ve iklim bilimciler tarafından paylaşılan son veriler, küresel hava sistemlerini kökten değiştirecek devasa bir doğa olayının kapıda olduğunu gösteriyor. "Süper El Nino" olarak adlandırılan bu ekstrem hava fenomeninin son 140 yılın en şiddetli etkilerini yaratacağı tahmin ediliyor.

SON 140 YILIN EN GÜÇLÜSÜ Pasifik Okyanusu'ndaki su yüzeyi sıcaklıklarının normal değerlerin çok üzerine çıkmasıyla tetiklenen bu sürecin, rekor kıran sıcaklık dalgaları, yıkıcı yağışlar ve küresel gıda zincirini tehdit eden kuraklık risklerini beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Süper El Nino hava fenomeninin başta ülkemiz olmak üzere birçok bölgede hava sıcaklıklarını ciddi derecede etkileyeceği düşünülüyor. Bilim insanları, okyanus akıntılarındaki bu devasa ısınmanın, atmosferik sirkülasyonu bozarak alışılagelmiş mevsim geçişlerini ortadan kaldırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle 1880'li yıllardan bu yana tutulan kayıtlar baz alındığında, bu yıl gerçekleşmesi beklenen ısınma grafiğinin daha önceki tüm "süper" kategorisindeki olayları geride bırakma potansiyeli taşıyor.