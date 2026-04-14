Son dakika: Şanlıurfa Siverek'te lise önünde silah sesleri Son dakika haberleri...Şanlıurfa'da okula giren saldırganın rastgele ateş açtı. Saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen ve bir polis memurunun da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren eski öğrencinin intihar ettiğini bildirdi. İHA









Şanlıurfanın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle liseye giren bir kişinin rastgele açtığı ateşte, aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralandı. Vali Şıldak, "Sabah saatlerinde 09.30 sularında 2007 doğumlu okulun eski bir öğrencisinin pompalı av tüfeği ile okula girerek rastgele ataş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü öğretmen, 1'i polis memuru, 1'i kantin işletmecisidir.

Şükürler olsun can kaybımız yok. 2 öğretmen 2 öğrencinin sağlık durumu biraz daha orta seviyede olduğu için il merkezine sevkedildi. 12 yaralımızın tedavileri Siverek Devlet Hastanesinde devam ediyor. Olayı çok yönlü araştırıyoruz.