Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi 5 silahla okul bastı

Dün Şanlıurfa'da bir lisede yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta okulda benzer bir olay yaşandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
VALİDEN AÇIKLAMA
Vali Ünlüer Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan 4 can kaybı 20 yaralı olduğu bilgisi de iletildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 4 can kaybı ve 20 yaralı olduğunu söyledi. Vali, saldırganın iki sınıfı hedef aldığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen 3'nün öğrenci olduğunu söyledi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği öğrenilirken olayı gerçekleştiren saldırganın öldüğünü açıkladı. Vali Ünlüer, saldırganın kullandığı silahların babasına ait olduğunu vurguladı.
BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR
İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş'a gidiyor.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır." açıklamasında bulundu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından; olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 Mülkiye Başmüfettişi ile 4 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olay yerine ivedilikle hareket etmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BÜYÜK VE DERİN BİR ACI İÇERİSİNDEYİZ
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece üzüntülü olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. 3 öğrenci evladımız, 1 öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Masum, ufacık çocuklar vefat etmiş oldu. İlgili kurumlarımız başta İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sayın Bakanlarımız da olay yerine hareket ediyor. Bu olayın arkasındaki gerçek nedir. Katilin temel motivasyonları nelerdir. Bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş Savcılığının çok geniş bir savcı ve savcı vekili heyetiyle birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün evlatlarımıza, bütün öğrencilerimize ve bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınav ile karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın tüm gerçekliği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin, ölenler için başsağlığı diliyorum" dedi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN OKUL SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir ortaokulda yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili Bakanlıklarımızca yakından takip edildiğini ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun.
MEB'DEN AÇIKLAMA!
MEB: Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur. Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir.
İLETİŞİM BAŞLKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmeler, kamuoyunda hassasiyetle takip edilmektedir. Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin gözetilmesi büyük önem arz etmektedir.
"YALNIZCA RESMİ KAYNAKLAR TAKİP EDİLMELİ"
Bu çerçevede, medya kuruluşlarımızın yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir. Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması; benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır. Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda da rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta; kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır.
"DOĞRULANMAMIŞ BİLGİ VE İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"
Öte yandan, bu tür olaylar dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturmaktadır. Resmî kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz.
"HEPİMİZ DERİNDEN SARSILDIK... "
Ömer Çelik'ten okul saldırısına ilişkin açıklama geldi: Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır.
RTÜK: Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 4 bakan adına açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ
"8. Sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor.
Bunun neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, 1 tanesi öğretmenimiz. 13 tane yaralımız var. 6'sı yoğun bakımda 3'ünün durumu da kritik.
Hastanelerimizde tedavileri devam eden bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik.
"TERÖR OLAYI DEĞİLDİR"
Olay sadece 1 öğrencinin gerçekleştirdiği bireysel hadisedir, terör olayı değildir. Olaydan dolayı son derece üzgünüz.
Şanlıurfa'daki olaydan dolayı eğitim öğretime ara vermiştik. Bugünde Kahramanmaraş'ta 2 gün eğitime ara veriyoruz."