Kahramanmaraş’taki okul saldırısı: Can kaybı 9’a yükseldi!

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye gitti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 4 bakan adına açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

"8. Sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor.

Bunun neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, 1 tanesi öğretmenimiz. 13 tane yaralımız var. 6'sı yoğun bakımda 3'ünün durumu da kritik.

Hastanelerimizde tedavileri devam eden bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik.

"TERÖR OLAYI DEĞİLDİR"

Olay sadece 1 öğrencinin gerçekleştirdiği bireysel hadisedir, terör olayı değildir. Olaydan dolayı son derece üzgünüz.

Şanlıurfa'daki olaydan dolayı eğitim öğretime ara vermiştik. Bugünde Kahramanmaraş'ta 2 gün eğitime ara veriyoruz."