Haberler Yaşam Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın annesi ve babası gözaltında! Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın annesi ve babası gözaltında! Son dakika haberi... Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 2 farklı sınıfa saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli'nin gözaltına alındığı öğrenildi.









Son dakika haberi: Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sırt çantasında getirilen silahların okula sokularak saldırının gerçekleştiğini kaydetti. Ünlüer, şöyle konuştu: "8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

SALDIRGAN DA ÖLÜ Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer saldırganın da öldüğünü kaydederek, "Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi. SALDIRGANIN ANNESİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI Öte yandan, Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli'nin gözaltına alındığı öğrenildi.