Haberler Yaşam e-YDTS başvuruları başladı! O tarihte sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Elektronik Yabancı Dil olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) başvuruları başladı.

AA

Giriş Tarihi:

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026 e-YDTS, 9 Mayıs'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binaları'nda yapılacak.

Adaylar, başvurularını 28 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binaları'nın kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan, Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

