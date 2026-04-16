İOKBS TAKVİMİ 2026 | Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS saat kaçta? Giriş belgeleri yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2026 yılı için geri sayım sürüyor. Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından adaylar sınava yönelik çalışmalarına hız verdi.
2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen 2026 İOKBS Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 11.40'ta sona erecek.
2026 İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
İOKBS sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Ancak kılavuza göre, sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.