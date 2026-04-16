  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam İOKBS TAKVİMİ 2026 | Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS saat kaçta? Giriş belgeleri yayımlandı mı?

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İOKBS (Bursluluk Sınavı), çok sayıda öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek imkânı sunuyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, sınavla ilgili detayları merak etmeye başladı. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak ve giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2026 yılı için geri sayım sürüyor. Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından adaylar sınava yönelik çalışmalarına hız verdi.

2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen 2026 İOKBS Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 11.40'ta sona erecek.

2026 İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

İOKBS sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Ancak kılavuza göre, sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA