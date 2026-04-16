SON DAKİKA: 6 yıllık karanlık çözüldü! Gülistan Doku dosyasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: Gömüldü

Son dakika haberleri... Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İfadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. SABAH, soruşturma kapsamında gizli tanık "Şubat" ifadesine ulaştı.
İFADEDE KAN DONDURAN TECAVÜZ VE HAMİLELİK DETAYI
Bu ifadeye göre, olaydan bir süre önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıkları, Gülistan Doku'nun rızası dışında Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darp edilerek tecavüze uğradığı ve bu olay neticesinde hamile kaldığı iddiası oldu. Bilirkişi raporlarında da 27 Aralık 2019'da ifadede adı geçen isimlerin Gençlik Merkezi civarında aynı anda baz verdiği tespit edildi.
UZİ İE KAFASINDAN VURARAK GÜLİSTAN'I ÖLDÜRDÜ
İfadede Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğüne dair somut iddiaları da yer aldı. Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğü cesedin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü anlattı.
UMUT ALTAŞ'IN BABASINA SUÇLAMALAR SORULDU
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'a bu iddialar da soruldu. Celal Altaş'a, bu cinayeti bilip bilmediği ve oğlu Umut'u bu suçtan kurtarmak için mi ABD'ye gönderdiği soruldu.
"KAYITLAR SİLİNDİ" İDDİASI VE MÜLKİ AMİR İMASI
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer nokta, delillerin karartılmasına yönelik şüpheler oldu. Celal Altaş'a, Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile yaptığı bir telefon görüşmesinde sarf ettiği, "Kamera kayıtları silinmiş, hastane kayıtları silinmiş, benim gücüm yetmez, ben devlet değilim" sözlerinin kastı soruldu.
Sorular, bu kayıtları silme gücüne sahip "makam veya kişinin" kim olduğu üzerine yoğunlaştı. Celal Altaş bu soruya, bu tür yasa dışı işlerin ancak o şehrin mülki amirinin talimatıyla yapılabileceğini ima ederek yanıt verdi.
UMUT ALTAŞ GÜLİSTAN'IN SON GÖRÜLDÜĞÜ YERDE SİNYAL VERMİŞ!
5 Ocak 2020 tarihli teknik veriler de soruların merkezindeydi. Bilirkişi raporuna göre, olay günü saat 19:28 ile 21:36 arasında Umut Altaş'ın, Gülistan'ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde sabit bir şekilde baz verdiği tespit edildi.
VALİNİN KORUMASI DA O BÖLGEYE GİTMİŞ
Saat 22:08'den itibaren ise Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu'nun da aynı bölgede Umut ile birlikte baz verdikleri bilgisi Celal Altaş'a soruldu. Ayrıca, o gece kullanılan 06 SNL 10 plakalı aracın içindekilerin kim olduğu sorusuyla, teknik verilerin gizli tanık beyanlarıyla örtüştüğü vurgulandı.
UMUT ALTAŞ'IN "GİZLİ TANIK" OLMA TALEBİ
En dikkat çekici sorulardan biri de firari şüpheli Umut Altaş'ın davranışlarıyla ilgiliydi. Umut Altaş'ın ABD'deyken jandarma ile yaptığı telefon görüşmesinde "gizli tanık olup olamayacağını" sorması, soruşturma makamları tarafından "olaya dair bilgisi olduğu" şeklinde yorumlandı ve bu durum babasına soruldu. Ayrıca Umut'un, Gülistan'ın ablasını neden 3 kez aradığı ve sonrasında neden "Bir arkadaşım (Türkay) arattı" şeklinde kaçamak cevaplar verdiği de sorgulanan konular arasındaydı.
KAYIP DEĞİL ORGANİZE CİNAYET!
Bu sorular, Gülistan Doku dosyasının sadece bir kayıp vakası olarak değil, içinde uyuşturucu, cinsel saldırı, cinayet ve delil karartma iddialarının bulunduğu çok yönlü bir soruşturma olarak yürütüldüğünü ortaya koydu.