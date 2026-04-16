SON DAKİKA: 6 yıllık karanlık çözüldü! Gülistan Doku dosyasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: Gömüldü

UMUT ALTAŞ'IN BABASINA SUÇLAMALAR SORULDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'a bu iddialar da soruldu. Celal Altaş'a, bu cinayeti bilip bilmediği ve oğlu Umut'u bu suçtan kurtarmak için mi ABD'ye gönderdiği soruldu.

"KAYITLAR SİLİNDİ" İDDİASI VE MÜLKİ AMİR İMASI

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer nokta, delillerin karartılmasına yönelik şüpheler oldu. Celal Altaş'a, Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile yaptığı bir telefon görüşmesinde sarf ettiği, "Kamera kayıtları silinmiş, hastane kayıtları silinmiş, benim gücüm yetmez, ben devlet değilim" sözlerinin kastı soruldu.

Sorular, bu kayıtları silme gücüne sahip "makam veya kişinin" kim olduğu üzerine yoğunlaştı. Celal Altaş bu soruya, bu tür yasa dışı işlerin ancak o şehrin mülki amirinin talimatıyla yapılabileceğini ima ederek yanıt verdi.