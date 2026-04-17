KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026? KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?

2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine yayılması, uzun bir tatil beklentisini de beraberinde getirdi. Bayramın ilk üç günü hafta içine (Çarşamba, Perşembe, Cuma) denk gelirken, 4. gün Cumartesi günü eda edilecek.

Resmi kurumların tatili 9 güne çıkarıp çıkarmayacağı ise bayrama kısa bir süre kala yapılacak Kabine toplantısı sonrası netlik kazanacak.

Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması durumunda; Kurban Bayramı tatili önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 gün olabilir. Eğer hükümet tarafından 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün idari izin kapsamına alınırsa, önceki hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük bir bayram tatili ihtimali masada. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, turizm sektörü ve tatilciler bu yöndeki kararı bekliyor.