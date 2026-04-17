KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026? KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

İslam dünyasının önemli dini günlerinden biri olan Kurban Bayramı, 2026 yılında Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Arife gününün Salı, bayramın ilk gününün ise Çarşamba'ya denk gelmesiyle birlikte gözler tatil süresine çevrildi.
Hafta içine yayılan bayram günleri nedeniyle "Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı?" sorusu şimdiden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte 2026 Kurban Bayramı arife ve bayram günleri...
2026 Kurban Bayramı Tarihleri: Bayram Hangi Gün Başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayı sonunda idrak edilecek. Bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek olan bayramın takvimi şu şekilde:
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?
2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine yayılması, uzun bir tatil beklentisini de beraberinde getirdi. Bayramın ilk üç günü hafta içine (Çarşamba, Perşembe, Cuma) denk gelirken, 4. gün Cumartesi günü eda edilecek.
Resmi kurumların tatili 9 güne çıkarıp çıkarmayacağı ise bayrama kısa bir süre kala yapılacak Kabine toplantısı sonrası netlik kazanacak.
Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması durumunda; Kurban Bayramı tatili önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 gün olabilir. Eğer hükümet tarafından 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün idari izin kapsamına alınırsa, önceki hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük bir bayram tatili ihtimali masada. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, turizm sektörü ve tatilciler bu yöndeki kararı bekliyor.