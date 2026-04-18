Usta oyuncudan üzen haber! Feyha Çelenk 80 yaşında hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayata veda etti.

Devlet Tiyatrolarında müdürlük görevine atanan ilk kadın sanatçı olma unvanına sahip olan Çelenk'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Yapılan açıklamada, 9 Ağustos 1945'te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk'in Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar görev yaptığı, özellikle Bursa Devlet Tiyatrosu'nun gelişiminde önemli rol üstlendiği ifade edildi.