  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Usta oyuncudan üzen haber! Feyha Çelenk 80 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncudan üzen haber! Feyha Çelenk 80 yaşında hayatını kaybetti

Unutulmaz karakterlerle iz bırakan Feyha Çelenk'ten acı haber geldi. Usta sanatçı, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze programı hakkında detaylar belli oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayata veda etti.

Devlet Tiyatrolarında müdürlük görevine atanan ilk kadın sanatçı olma unvanına sahip olan Çelenk'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Yapılan açıklamada, 9 Ağustos 1945'te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk'in Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar görev yaptığı, özellikle Bursa Devlet Tiyatrosu'nun gelişiminde önemli rol üstlendiği ifade edildi.

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Feyha Çelenk için 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30'da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Sanatçı, aynı gün İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA