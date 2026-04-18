Uzmanlar uyarıyor! Dijital şiddet tehlikesi büyüyor: “Sanal dünyadaki şiddet gerçek hayata yansıyabilir”

Son dönemde dünya genelinde artış gösteren okul saldırıları ve genç yaşta işlenen şiddet olayları, dijital içeriklerin çocuk ve gençler üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, özellikle şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının ve yoğun ekran maruziyetinin psikolojik ve nörolojik gelişim üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, sürekli tekrar eden şiddet içerikleri ve ödül mekanizmaları, beynin ödül sistemi üzerinde etkili oluyor. Bu durum zamanla bireylerde daha fazla uyarana ihtiyaç duyulmasına neden olurken, bazı risk gruplarında sanal dünyadaki davranışların gerçek hayata yansıma ihtimalini artırabiliyor. Özellikle antisosyal eğilimler ve dürtü kontrol sorunlarıyla birleştiğinde bu risk daha da büyüyor.