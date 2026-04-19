  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-22-24 NİSAN | HAFTANIN İNDİRİMLERİ

Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? sorusu merak ediliyor. BİM'in 21-22-24 Nisan indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de gıda ürünlerinden elektrikli ev aletlerine kadar çok sayıda ürün indirimli fiyatla satışta olacak. İşe BİM'de haftanın indirimleri...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

BİM aktüel kataloğu salı-çarşamba ve cuma günleri indirimleri belli oldu. Bu hafta yine pek çok ürün uygun fiyatla raflardaki yerini alıyor. İşte bu hafta BİM'de indirimde olan ürünler...

BİM AKTÜEL 21 NİSAN 2026 KATALOĞU

Yörsan Yayık Tereyağı 1000 gr 579 TL

Aknaz Peynir Çeşitleri 200 gr 79 TL

Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 359 TL

Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 119,50 TL

Peynir Atölyesi Sepet Peyniri 149 TL

Yeşilada Izgara Peyniri 250 gr 84,50 TL

Sancak Tam Yağlı Taze Ricotta Peyniri 200 gr 79,50 TL

Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 gr 135 TL

Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml 37,50 TL

Activia Çilekli ve Sade Yoğurt 400 gr 62,50 TL

İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL

Yörsan Laktozsuz Süt 1 Litre 47,50 TL

Yörsan Ayran 1,5 Litre 57,50 TL

North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL

North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL

North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL

North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL

North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL

North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL

North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL

North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL

High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL

North Pacific 12 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 19.990 TL

Katlanabilir Kamp Masası 799 TL

North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL

Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL

Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL

Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL

Şişme Yastık 129 TL

North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL

Katlanabilir Kampet 2.999 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL

Cibinlikli Hamak 899 TL

Hamak 579 TL

Kamp Eşya Taşıma Arabası 5.799 TL

Uyku Tulumu 899 TL

Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL

North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL

Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

Pilli Kafa Lambası 259 TL

Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL

Proware Kamp Lambası 199 TL

Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL

Asılabilir Kamp Işığı 249 TL

Ledli El Feneri 79 TL

Proware Alüminyum El Feneri 259 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL

Orcamp Kartuş Tüp 115 TL

Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

Gaz Kartuşu 159 TL

6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL

Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL

Emaye Demlik 679 TL

Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL

Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL

Kamp İkili Sefer Tası 749 TL

Çelik Termos 829 TL

North Pacific Pipetli Termos 590 TL

Proware Kamp Sofra Seti 229 TL

Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL

Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL

Proware Makaralı Renkli Şerit Aydınlatma 679 TL

North Pacific Çadır İpi 20m 0,4 cm 99 TL

North Pacific Çadır İpi 10m 1 cm 199 TL

North Pacific Halat 15m 399 TL

Mounty Çok Amaçlı Gergi Lastiği 159 TL

North Pacific Çok Amaçlı Gergi Lastiği 129 TL

Proware Çadır Kazığı 149 TL

Mounty Karabina Seti 119 TL

Çamaşır Askısı 12'li 159 TL

Portatif Katlanır Askı Seti 3'lü 129 TL

Proware Sapan 299 TL

Proware Katlanabilir Portatif Tuvalet 999 TL

Proware Kamp Duş Seti 1.299 TL

Mounty Solar Isınan Katlanır Su Torbası 279 TL

Proware Katllanır Su Bidonu 179 TL

BİM AKTÜEL 24 NİSAN 2026 KATALOĞU

Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

TCL 43' Full HD Qled Android Tv 14.900 TL

TCL 32' Full HD Qled Android Tv 8.990 TL

TCL 9.000 BTU Portatif Klima 11.750 TL

Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.900 TL

Omix 01 Neo Cep Telefonu 8.450 TL

Polosmart 40.000 mAh Powerbank 1.790 TL

Polosmart Kablosuz Hoparlör 590 TL

BİM AKTÜEL 22 NİSAN 2026 KATALOĞU

Tekerlekli Buzluk 12.500 TL

Banker Masa Lambası 1.690 TL

Islak Kuru Elektrikli Süpürge 3.790 TL

Gizli Damacanalı 3 Musluklu Sebili 8.750 TL

Clearcall Bluetooth Hoparlör 1.290 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA