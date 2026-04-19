SON DAKİKA: 20 Nisan’da okul var mı?

20 Nisan'da okullarda ders olup olmayacağına dair son karar, illere göre değişiklik gösterebileceği için anlık duyurular önem taşıyor. Peki, 20 Nisan'da okullar tatil mi, okul var mı? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı düzenlenmiş, yaşanan saldırının ardından konuşan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, bu acı olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini ifade etmişti.

Ardından Kahramanmaraş Ayşe Çalık Ortaokulu'nda 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ikinci bir saldırı gerçekleşti.

Bu acı olay akabinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

16 Nisan Perşembe günü ve 17 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil edilmişti. 20 Nisan Pazartesi günü için henüz yeni bir açıklama gelmedi.

İl valilikleri ve Bakanlık tarafından eğitim öğretime ara verileceğine ilişkin bir karar açıklanmadı. Yeni bir karar alınmadığı takdirde eğitim öğretim faaliyetleri yarından itibaren normal düzende devam edecek.

Yetkili kurumlardan bir açıklama gelmesi durumunda detaylara haberlerimizde yer vereceğiz.