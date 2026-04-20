Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay: Saldırgan İsa Aras Mersinli arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş

Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum. Sonra derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu bildiğin. Değişik bir çocuktu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. 'Sınıfa, okula silahla saldıracağım' gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler."

'KENDİ KAFASINDA KURUYORDU, BANA 5 NUMARA VERMİŞ' İsa Aras Mersinli'nin böyle bir saldırı yapacağını beklemediğini belirten İ., "Eski müdür yardımcısı her girdiğinde arardı herhalde çantasını. Benim bildiğim babası da şey yapmış 'Benim çocuğumun psikolojisi ile oynuyor, kimseninkini aramıyor, oğlumun çantasını arıyor' diye. Bizimle konuşmazdı. Tek muhatap 'Seni Ejder Hoca çağırıyor.' Bizim tek muhatabımız buydu. Arkadaş çevresi çok yoktu, iki tane biliyorum bizim sınıftan. Böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Derste mesela uyuyor ya, uyandığında semboller çiziyordu kağıda değişik değişik.