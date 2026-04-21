23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? | 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? Kargolar dağıtım yapacak mı?

Tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, bazı kurumların çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Özellikle e-ticaret üzerinden sipariş verenler, 23 Nisan'da kargo firmalarının hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da kargo gelir mi, PTT, DHL, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo firmaları dağıtım yapacak mı? İşte, detaylar...
23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında PTT kargo, 23 Nisan 2026 Perşembe kapalı olacak. 24 Nisan'da ise normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
23 NİSAN'DA ÖZEL KARGOLAR AÇIK MI?
Geçtiğimiz senelerdeki kararlar göz önünde bulundurulduğunda Yurtiçi, DHL, Sürat ve diğer özel kargo firmalarının 23 Nisan Perşembe günü çalışmaya ve dağıtım yapmaya devam etmesi bekleniyor. Konuya dair aksi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.