Az su içtim diye endişelenmeyin

Su her canlının hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu temel gıdalardan biri. Sağlıklı bir beden için susuz kalmak düşünülemez.

Su tüketimine ilişkin dikkat çeken bilgiler veren Nefroloji Uzmanı. Dr. Sinan Erten, "Sağlıklı bireyler susadıkça istedikleri kadar su tüketebilir. Sağlıklı bireylerin 'bugün çok mu su içtim ya da az mı içtim' diye endişe içinde olması gereksizdir" dedi. Dr. Erten, "Günlük su ihtiyacı; kişinin yaşı, vücut kitle endeksi, iklim durumu, egzersiz seviyesi gibi birçok nedenlerden dolayı farklılık göstermektedir. 'Günde 2-3 litre su tüketilmelidir' gibi öneriler her kişi için her zaman uygun olmayabilir. Bu konuda oluşan kafa karışıklığını azaltmak adına günlük su tüketiminin minumum değeri 500 cc yani yarım litre olduğunu akıldan çıkartmamak gerekir. Ayrıca günlük gıdalardan 800 cc ve vücuttaki kimyasal olaylardan 300 cc kadar su oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.