Eğitim yuvalarında denetimli dönem

KAMERA YAYGINLAŞACAK

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında eğitim yuvalarında güvenlik alarmı verildi. Bugüne kadar 21 bin okulda bulunan güvenlik kamerası sisteminin 55 bin okula yaygınlaştırılacağı öğrenilirken tüm okullarda denetimler başladı.

TEK TEK ARAMA YAPILDI

İzmir'de birçok okulda da güvenlik tedbirleri arttırıldı. Bornova Çamdibi Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda öğrenciler sabah ders ziliyle birlikte farklı bir uygulamayla karşılaştı. Girişte öğrencilerin üst ve çantaları tek tek aranırken, kapıda uzun kuyruklar oluştu.