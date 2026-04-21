Güzelleşmek için gitti kabusu oldu! Güzellik merkezini aradığında dalga geçtiler: Çocuğum benden korkuyor!





"LAZERE GİREN BAYANLAR CİLT BAKIMINA DA GİRİYOR"



Kendisine cilt bakımı yapan çalışanın uzman olmadığını da öne süren Saide G., "Normalde orası bir güzellik merkezi, lazer çalışanı giremez, uzmanın girmesi lazım. Ama lazere giren bayanlar cilt bakımına da giriyor. Güzelleşmek uğruna gittim ama bu şekilde yüzüm yanık bir şekilde geri eve döndüm. Ben şu an mağdurum, bu mağduriyetimin maddi ve manevi her şekilde giderilmesini istiyorum" dedi.



"UFAK ÇOCUĞUM BENDEN KORKUYOR"



2 yaşındaki evladının kendisini görünce korktuğunu anlatan kadın, şunları söyledi:



"2 yaşında ufak bir oğlum var, dün beni gördü ve 'öcü' diyerek kaçtı, balkondan düştü. Çocuğum benim yanıma yaklaşmıyor. Ufak çocuğum benden korkuyor, kaçıyor. Güzellik merkezine giden kişiler mutlaka kaliteli bir yere gitsinler, güvenilir bir yere gitsinler. Evde bir de ufak bebekleri varsa sonrasında çok sıkıntı yaşanıyor."

DİĞER