Okullarda denetimli dönem

Türkiye'yi yasa boğan kanlı okul saldırılarının ardından, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'deki okullarda da çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. Bornova Çamdibi Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda öğrenciler sabah ders ziliyle birlikte farklı bir uygulamayla karşılaştı. İddiaya göre okul bahçesi girişinde öğrencilerin üstleri ve çantaları tek tek aranırken, kapıda uzun kuyruklar oluştu. Bornova Çimentaş Anadolu Lisesi'nde ise öğrenciler derslere girmek yerine bahçede oturma eylemi yaparak daha fazla güvenlik talebinde bulundu. İzmir Valiliği'nin kararıyla okul önlerinde sadece polislerin değil, yeni yönetmelik kapsamında bekçilerin de gündüz mesaisinde görev aldığı gözlendi.

7/24 POLİS GÖZETİMİNDE

Türkiye genelindeki okulları kapsayacak şekilde diğer illerde de önlemler alınmaya başlandı. Sadece 1000'e yakın okulun bağlı olduğu "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne (KGYS) Türkiye'deki tüm okulların bağlanması kararlaştırıldı. Buna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İçişleri Bakanlığı'nın imzaladığı protokole göre 55 bin okul, gece görüşlü 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanarak 7/24 polis gözetimi altında tutulacak.

TÜM OKULLARDA OLACAK

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nda 2026 yılında 1.136 okulda sabit polis görevlendirilmesinin bulunduğunu, bunun yaygınlaştırılacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise komisyona verdiği bilgide, İçişleri Bakanlığı ile protokol yaptıklarını okullardaki güvenlik kameralarının "KGYS" dedikleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne otomatik olarak entegre edileceğini kaydetti. Uygulamanın bütün okullarda yaygınlaştırılacağını belirten Tekin, "18 milyon öğrenci, yaklaşık 1,2 milyon personel, yaklaşık 75 bin okul, 100 küsur bini aşan kurum; bütün bunların hepsi bize bir veri havuzu sunuyor" dedi.

ALINAN YENİ BAZI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

.Okullara randevusuz girişler yasaklandı. Veli ve ziyaretçiler okul idaresinin onayı doğrultusunda okul giriş kapısında kontrol edilip güvenlik taramasından geçirildikten sonra içeri alınacak.

.Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların beklemesi ve toplanması engellenecek.

.Okullar imkanları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemine geçecek.

.Güvenlik elemanları giriş kapılarında el dedektörleriyle güvenlik taraması yapacak.

.İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda emniyet ekipleri okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrollerini sıklaştıracak.

.Okullarda risk teşkil eden ögrencilerle alakalı risk değerlendirme puan usulü daha sıkı uygulanacak.

.Okullarda risk puan haritası kapsamına giren okul ve öğrencilerin takibi ilgililerce eksiksiz yapılacak.

.Risk puanı yüksek okullarda uygulanacak güvenlik tedbirleri: 'Okulda kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koornidasyon görevlisine bağlanması, okul giriş ve çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bulundurulması, okulun güvenlik kamerasıyla izlenmesi ve bu kameranın KGYS'ye bağlanması' uygulanacak.