SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı kapsamında başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Önceki yıllardaki alım takvimlerine bakıldığında başvuruların Nisan-Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?

Personel alımına başvuruların, yayımlanacak kılavuzun ardından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılması bekleniyor. Yerleştirmelerde çoğu kadro için KPSS puanı esas alınacağı, bazı doktor kadrolarında ise kura yöntemi uygulanacağı tahmin ediliyor.

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:

Uzman Doktor: 22 bin 983

Doktor: 3 bin 652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1