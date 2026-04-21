SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirecek. Alım kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin; özellikle acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri gibi çeşitli birimlerde görevlendirilmesi planlanıyor. Bu büyük istihdam hamlesiyle sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
Öte yandan, başvuru sürecine ilişkin takvim ile kadro ve branş dağılımı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları netleşti mi? Tüm gelişmeler ve detaylar merak konusu olmaya devam ediyor…
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMINDA SON DURUM
Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Yapılacak alımlar kapsamında personellerin kamu hastaneleri ile çeşitli sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi planlanıyor.
Sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesi için farklı branşlarda çok sayıda personel istihdam edilerek, sağlık kurumlarındaki ihtiyaçların karşılanması ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı kapsamında başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Önceki yıllardaki alım takvimlerine bakıldığında başvuruların Nisan-Mayıs ayında başlaması bekleniyor.
BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Personel alımına başvuruların, yayımlanacak kılavuzun ardından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılması bekleniyor. Yerleştirmelerde çoğu kadro için KPSS puanı esas alınacağı, bazı doktor kadrolarında ise kura yöntemi uygulanacağı tahmin ediliyor.
BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:
Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1