SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında saldırganın annesi tutuklandı!

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 2 farklı sınıfa saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında saldırganın ailesine yönelik adli süreç de devam ediyor. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırganın babası Uğur Mersinli'nin de tutuklandığı duyurulmuştu.
ANNESİ DE TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında saldırganın babası U.M., olay günü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.