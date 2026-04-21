Ülkemizin en güzel ilçeleri belli oldu

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki popüler tatil rotalarının ağırlıkta olduğu listede, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi üçüncü sırada yer aldı.
Hazırlanan "Türkiye'nin En Güzel 20 İlçesi" listesinde farklı şehirlerden turistik ve kültürel açıdan öne çıkan birçok destinasyon bulunuyor.
Listede yer alan ilçeler şu şekilde sıralandı:
Çanakkale'den Bozcaada,
Karabük'ten Safranbolu,
Balıkesir'den Ayvalık,
İzmir'den Urla, Foça, Çeşme ve Seferihisar,
Artvin'den Şavşat,
Antalya'dan Alanya ve Kemer,
Muğla'dan Fethiye,
Aydın'dan Kuşadası,
Muğla'dan Marmaris ve Bodrum,
Antalya'dan Kaş,
Rize'den Çamlıhemşin,
Nevşehir'den Ürgüp,
Bartın'dan Amasra,
Ordu'dan Perşembe ile Şanlıurfa'dan Halfeti yer aldı.