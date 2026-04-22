23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne geliyor? Okullar tatil mi?

23 Nisan hangi güne geliyor? Okullar tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?, 22 Nisan yarım gün mü? soruları merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan 2026 perşembe gününe denk gelecek. 23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretin alacak. Bu özel günde üniversiteler ve liseler de tatil edilecek.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.