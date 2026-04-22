23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? | 23 Nisan Perşembe günü bankalar, eczaneler ve hastaneler kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, "Yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 23 Nisan 2026 Perşembe günü, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan ulusal bayramlardan biri. Bu nedenle ilkokuldan liseye kadar tüm okullarda eğitime bir gün ara verilecek, üniversitelerde de ders yapılmayacak.
Peki tatil süresi uzuyor mu? 23 Nisan yalnızca Perşembe gününü kapsayan bir resmi tatil olduğu için Cuma günü okullar normal eğitim-öğretime devam edecek. 23 Nisan tatili kaç gün sürecek? Cuma günü okullar tatil mi? Bankalar, eczaneler ve hastaneler yarın çalışıyor mu? İşte 23 Nisan resmi tatil detayları...
YARIN (23 NİSAN) OKULLAR TATİL Mİ?
23 Nisan 2026 Perşembe günü resmi tatildir. Bu kapsamda, İlkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak. Öğrenciler bayram kutlamaları ve törenlere katılım sağlayacak.
23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Akademik takvim gereği üniversiteler de resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
23 NİSAN'DA HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?
Poliklinikler kapalı olacak ancak acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Sadece nöbetçi eczaneler açık bulunacak.
23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?
Tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak. EFT ve havale işlemleri dijital kanallar üzerinden yapılabilecek.
CUMA GÜNÜ (24 NİSAN) TATİL Mİ?
Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "Tatil 4 güne uzayacak mı?" oldu. Mevcut takvime göre 24 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir.