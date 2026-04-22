23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? | 23 Nisan Perşembe günü bankalar, eczaneler ve hastaneler kapalı mı?

23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Akademik takvim gereği üniversiteler de resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

23 NİSAN'DA HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

Poliklinikler kapalı olacak ancak acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Sadece nöbetçi eczaneler açık bulunacak.

23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

Tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak. EFT ve havale işlemleri dijital kanallar üzerinden yapılabilecek.

CUMA GÜNÜ (24 NİSAN) TATİL Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "Tatil 4 güne uzayacak mı?" oldu. Mevcut takvime göre 24 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir.