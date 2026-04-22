Ece Gürel ormanda kaybolmuştu! O iddiaların ardından yeni gelişme....

İstanbul 'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı 'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel , daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak 'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ile babası Muharrem Koçoğlu, ölüm olayından ayrı olarak Ece Gürel'in çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve baskı gördüğünü iddia ederek hukuk bürosu avukatlarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

BASKIYLA İSTİFA BELGESİ İMZALATTIRILDIĞINI SÖYLEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan aile, iddiaya göre Gürel'in kendilerine iş yerinde mobbinge uğradığını, büro içerisinde rahatsızlığını ilettiğini, kendisine iş yerinde tuvalet temizlettirildiğini, çay dağıtımı yaptırıldığını ve baskıyla istifa belgesi imzalattırıldığını söylediğini belirtti.