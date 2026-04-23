Haberler Yaşam Alişan'ın zor anları! Vefat eden kardeşinden bahsederken kendini zor tuttu...

Alişan'ın zor anları! Vefat eden kardeşinden bahsederken kendini zor tuttu...

Ünlü sanatçı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesiyle sarsılmıştı. Koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşinden bahsederken zor anlar yaşayan Alişan, 'Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu' dedi.

Sevilen şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybederek hayatının en büyük acılarından birini yaşamıştı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Selçuk Tektaş Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla ebediyete uğurlanmıştı.

Ünlü türkücü, koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından sonra zor günler yaşamış ve uzun bir süre toparlanamamıştı.

"BÖYLE BİR ŞEYİ KİMSE BEKLEMİYORDU"

Alişan, vefat eden kardeşi Selçuk'tan bahsederken ağlamamak için kendini zor tuttu. Alişan şu sözleri kullandı:

"Göremedim ama kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar... Ve bir ay makineye bağlı olduğu için hiç bir şekilde konuşamadık, öldüğünü bile anlamadı. Hani doktorlara sorduk, öldüğünü anlamadan vefat etti. Hiçbir şey konuşamadık ya, çünkü böyle bir şeyi kimse beklemiyordu."

